У Канаді через коронавірус відклали вибори лідера опозиції

Вибори лідера найбільшої опозиційної Консервативної партії Канади були відкладені на невизначений час через пандемію COVID-19.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Консервативної партії Канади.

“Лідерську виборчу кампанію буде припинено до моменту, коли з’явиться краще розуміння можливості відновлення операційних стандартів, що дозволять належним чином організувати вибори”, - заявили у партії.

Зазначається, що пов’язане із пандемією COVID-19 закриття більшості канадських бізнесів не залишає можливості виборчому комітету дотриматися раніше визначених термінів голосування - 27 червня.

Дати відновлення роботи у виборчому комітеті не повідомили, пообіцявши розглянути це питання 1 травня.

Як повідомлялося, Ендрю Шир, чинний лідер Консервативної партії, другої за кількістю мандатів у парламенті Канади, оголосив про складення своїх повноважень наприкінці минулого року після того, як його партія не спромоглася вибороти більшість у Ліберальної партії Джастіна Трюдо. Вибори нового партійного лідера - це тривалий процес, що включає багато етапів, у тому числі кілька дебатів та загальнопартійне голосування. Остаточне голосування мало відбутися 27 червня цього року.