Непотріб, мізерна робота та військові без захисту: Як армія РФ в Італії «бореться» з коронавірусом

Армія РФ, скориставшись ситуацією пандемії, відпрацювала перекидання військ у країну НАТО

Як відомо, російська армія з 22 березня розпочала в Італії, яка є членом НАТО, операцію з надання "гуманітарної допомоги" цій країні у боротьбі з пандемією коронавірусу. Укрінформ наводить огляд Defense Express, фахівці якого проаналізували реальні дії військ РФ в Італії. Як засвідчив аналіз, згадані «дії» росіян виявились просто мізерними.

Операція, під час якої було доставлено не тільки непотріб під виглядом "гуманітарної допомоги", але і військову техніку та понад 100 військовослужбовців, вже викликала великий резонанс. Як через те, що в одній із країн-членів НАТО вільно висаджуються війська РФ, так і справжніми мотивами Кремля, який намагається досягти зовсім інших цілей, аніж справді допомогти Італії з пандемією.

Як повідомило Міноборони РФ, 22-23 березня дев’ять військових транспортників Іл-76 приземлилися на авіабазі італійських ВПС Mario De Bernardi за 16 кілометрів від Риму. Ними було перекинуто понад 100 військових, 66 з яких – бійці військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, 1 спеціальна лабораторія з модулем обробки інформації, 20 машин АРС-14КМ та 3 машини КДА для дезінфекції озброєння й місцевості.

Необхідно зазначити, що всі військові машини дезінфекції є, по суті, "мийками", які призначені для дегазації, дезактивації та дезінфекції озброєння і військової техніки, окремих ділянок місцевості й доріг тощо. Тобто вони ніяким чином не можуть рятувати хворих, яким потрібні апарати штучної вентиляції легень та догляд лікарів.

В цей же час самих лікарів, у цій "гуманітарній операції", виявилось менше половини. І замість практикуючих медиків з військових шпиталів, в Італії опинились працівники військового вишу – Військово-медичної академії ім. Кірова у Санкт-Петербурзі.

Окрім того, Росія відправила гуманітарний вантаж, 80% якого, за повідомленням італійського видання La Stampa, є непотребом. На цю інформацію Кремль вже бурхливо відреагував численними "спростуваннями" та навіть показав роботу своїх військових у Італії.

Але репортаж каналу Міноборони РФ "Звезда" поставив ще більше запитань. Наприклад, як виявилось, російські військові прибули до Італії без респіраторів необхідного рівня захисту. Замість засобів захисту класу FFP3, військові використовують респіратори класу FFP2 – від американської компанії 3М. Вони призначені для проведення будівельних й інших подібних робіт та не рекомендовані до використання у епіцентрі епідемії. Більше того, росіяни забули одягнути рукавиці та окуляри.

А єдина машина, яка хоча б якось може знайти своє пристосування у цій "операції" – мобільна лабораторія. Головне призначення таких машин – виявити, яке саме захворювання становить небезпеку. Але в даній ситуації це й так відомо, і без додаткових аналізів.

За тиждень своєї роботи російські військові здійснили дезінфекцію восьми пансіонатів для людей похилого віку та лікарняних установ. Але у офіційному повідомленні йдеться про дезінфекцію приміщень загальною площею 21 000 м2. Водночас площа лише однієї лікарні на 400 ліжок вже складає 20 000 м2.

Тобто реальний об’єм робіт, проведений російськими військовими за цілий тиждень, виглядає просто мізерним. Проте Росія не забула "прикрасити" свою військову техніку написами "З Росії з любов'ю".

Таким чином, реальний ефект від дій Росії в Італії у боротьбі з коронавірусом сягає близьконульового. Проте Кремль, завдяки своїй операції, досяг значно більших успіхів у інформаційному просторі.

Також армія РФ, скориставшись ситуацією пандемії, відпрацювала перекидання військ у країну НАТО, отримала оперативно-розвідувальну інформацію, проаналізувала реальні дії Італії у боротьбі з вірусом, а також дала військовим можливість отримати реальний досвід дій у подібних ситуаціях.

Defense Express