У Туреччині 1610 нових випадків коронавірусу, 37 померлих — МОЗ

За минулу добу в Туреччині провели понад 11,5 тисяч тестів, з них 1610 дали позитивний результат, 37 людей померли.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні зроблено 11 535 тестів, 1610 з них — позитивні. 37 людей померли, загальна кількість смертей досягла показника - 168", - повідомив міністр.

На лікуванні в умовах реанімації перебуває 725 пацієнтів. Одужали 162 пацієнти.

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За даними глави МВС Сулеймана Сойлу, 95% населення дотримуються домашнього режиму соціальної ізоляції. У МВС Туреччини вважають, що на цей час вжито всіх необхідних і жорстких заходів, але не виключають, що в країні може бути запроваджена комендантська година.

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Як повідомлялося, сьогодні в Стамбулі припинили паромне сполучення та рух інших видів пасажирського морського транспорту. Також було обмежено рух таксі.