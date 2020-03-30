У Туреччині 1610 нових випадків коронавірусу, 37 померлих — МОЗ
Про це заявив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Сьогодні зроблено 11 535 тестів, 1610 з них — позитивні. 37 людей померли, загальна кількість смертей досягла показника - 168", - повідомив міністр.
На лікуванні в умовах реанімації перебуває 725 пацієнтів. Одужали 162 пацієнти.
За даними глави МВС Сулеймана Сойлу, 95% населення дотримуються домашнього режиму соціальної ізоляції. У МВС Туреччини вважають, що на цей час вжито всіх необхідних і жорстких заходів, але не виключають, що в країні може бути запроваджена комендантська година.
Як повідомлялося, сьогодні в Стамбулі припинили паромне сполучення та рух інших видів пасажирського морського транспорту. Також було обмежено рух таксі.