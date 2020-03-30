В Естонії оголосили надзвичайний стан

Уряд Естонії в зв'язку зі спалахом коронавірусу вирішив оголосити надзвичайний стан, який діятиме до 1 травня.

Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR.

«Розумію незручності, які приносить всім нам оголошення надзвичайного стану, але на терезах не тільки здоров'я людей, а й захист їхніх життів», - заявив прем'єр-міністр Юрі Ратас.

Надзвичайний стан стосується серед іншого шкільного та культурного життя, а також судноплавних поїздок. Заборонено проведення громадських заходів.

Сьогодні відбудеться пресконференція за участю прем'єр-міністра Юрі Ратас, міністра внутрішніх справ Мартаі Хельме, міністра закордонних справ Урмаса Рейнсалу і міністра соціальних справ Танела Кийка, на якій члени уряду дадуть додаткові пояснення.

Як повідомлялось, спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) було зафіксовано в кінці грудня 2019 року в найбільш густонаселеному місті Центрального Китаю - 12-мільйонному місті Ухань.

За межами КНР випадки зараження були виявлені в 119 країнах, в тому числі в Україні: два - в Чернівецькій області та один у Житомирській.

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11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, станом на ранок 13 березня в світі коронавірусів заразилися 128 343 особи, загинуло 4720, одужало 68 324 особи.

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