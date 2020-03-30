У РФ за день зафіксували понад 300 нових випадків коронавірусу

302 нові випадки коронавірусної інфекції (COVID-19) зареєстрували у Росії за минулу добу.

Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на оперативний штаб з попередження поширення COVID-19.

"За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції 302 в 35 регіонах", - йдеться у повідомленні штабу.

Загалом вірус виявлено у 71 регіоні країни. За даними штабу, за добу зафіксовано один летальний випадок у Псковській області. За весь період від COVID-19 померло дев'ятеро людей. Одужали 64 особи.

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Раніше 15 випадків COVID-19 було зареєстровано в окупованому Росією Криму.

Як повідомлялося, за даними Worldоmeters, у світі станом на ранок 30 березня зафіксовано 725 230 випадків коронавірусу, з них 34 034 летальні, 152 185 осіб одужали.