У Бельгії кількість хворих на коронавірус зросла майже до 12 тисяч
Про це з посиланням на Федеральне міністерство з охорони здоров’я Бельгії повідомляє The Brussels Times.
«683 людей, в яких виявлено нову інфекцію, проживають у Фландрії, 164 – у Валлонії, 198 живуть у Брюсселі. Міністерство не має інформації про місце проживання ще 18 осіб. Загальна кількість випадків у Бельгії з початку пандемії складає 11899», - йдеться у повідомленні.
За даними міністерства, за минулу добу госпіталізовані 536 нових пацієнтів, тож загальна кількість ушпиталених зросла до 4524. З них 927 осіб перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.
За добу зареєстровано ще 82 смерті від коронавірусу, загальна кількість загиблих від COVID-19 - 513 осіб.
Також із лікарень виписані 168 осіб, які одужали від хвороби.
Фото: Belga