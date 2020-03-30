Три події світу. Пригоди росіян в Італії, дуплет для Скоп’є та діалектика коронавірусу

Десант російських військових в Італії продемонстрував гібридність підходів Кремля.

У Північній Македонії є підстави говорити про інтеграційний прорив. Засідання Тристоронньої контактної групи відбулося в режимі відеоконференції. Пандемія коронавірусу стає суттєвим випробуванням для європейської єдності.

Росія цинічно використала драматичну ситуацію в Італії, де триває спалах пандемії коронавірусу. Десант російських військових висадився на авіабазі Пратика-де-Маре неподалік Риму, де його зустрічав міністр закордонних справ Луїджі ді Майо. Щоправда, крім меседжу «З Росії з любов’ю» представники РФ практично нічим не допомогли мешканцям Апеннінського півострова, хоча інформаційний простір півдня Європи продовжують наповнювати повідомлення про «небайдужість Росії» та «кризу Європейського Союзу», які йдуть одним інформаційним блоком. Не менш показовим у цьому контексті виглядає той факт, що російська влада припинила ігнорувати загрозу коронавірусу, а Володимир Путін припустив навіть можливість перенесення дати проведення референдуму про затвердження до російської конституції.

Фото: NATO

Тим часом Північна Македонія офіційно стала 30-м членом Північноатлантичного альянсу, який продемонстрував, що навіть в умовах світової пандемії готовий до розширення. Подібні кроки мають значення в процесі створення атмосфери впевненості у завтрашньому дні, якої сьогодні багатьом бракує. Додатковим приводом для оптимізму для Скоп’є можна назвати рішення Ради міністрів ЄС почати переговори про вступ до Євросоюзу Північної Македонії та Албанії, щоправда, останній доведеться виконати низку попередніх умов. Цікава деталь: у Північній Македонії через пандемію коронавірусу відтермінували проведення позачергових парламентських виборів, на яких могли проявити себе проросійські сили. Північномакедонський досвід може стати в пригоді і для України. Поки ж міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом про посилення допомоги нашій державі та здійснив віртуальний візит для спілкування з німецьким колегою Гайко Маасом.

Фото: Carl Court/Getty Images

Вплив коронавірусу на світову політику знаходить все нові та нові прояви. Перенесення Олімпіади в Токіо на наступний рік, очевидно, одна з найбільш резонансних подій світового масштабу. Контраверсійне за очікуваним змістом засідання Тристоронньої контактної групи, присвячене створенню «консультативної ради», відбулося в режимі відеоконференції та не супроводжувалося підписанням будь-яких документів. До речі, якщо у США Конгрес проголосував за пакет економічної допомоги розміром у 2 трильйони доларів, то Європейський Союз ухвалити подібне рішення поки що не спромігся. І ця пауза, на жаль, буде використана у власних інтересах російською пропагандистською машиною.

Євген МАГДА, Інститут світової політики