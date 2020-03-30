У Москві на вулицю незабаром пускатимуть лише за спеціальними перепустками

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що найближчими днями у столиці РФ виходити з дому на вулицю можна буде тільки маючи спеціальну перепустку.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Найближчими днями - після проведення технічних і організаційних заходів - виходити можна буде за наявності спеціальної перепустки, виданої в порядку, встановленому урядом Москви", - йдеться в повідомленні мера.

Зазначається, що за відсутності спецперепусток громадяни не зможуть залишати місця проживання. Відстежувати пересування москвичів, як уточнив мер, буде спеціальна розумна система контролю дотримання домашнього режиму, яку розроблять протягом наступного тижня.

У Москві з 30 березня вводиться режим самоізоляції для громадян різного віку. Залишати квартиру можна буде тільки для звернення за екстреною медичною допомогою і в разі іншої прямої загрози життю і здоров'ю, обов'язкових поїздок на роботу, здійснення покупок в найближчому працюючому магазині або аптеці, вигулу домашніх тварин на відстані не далі як за сто метрів від будинку і виносу побутового сміття.

Нагадаємо: за добу в РФ виявили 270 нових випадків зараження коронавірусом, таким чином, загальне число хворих в країні зросло до 1515.

Фото: ТАСС