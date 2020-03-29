На Філіппінах загорівся літак із медиками на борту
Укрінформ
Пасажирський літак авіакомпанії Lion Air зазнав аварії з вісьмома людьми на борту, серед яких були медики.
Про це повідомляє Manila Bulletin.
«Літак Lion Air з вісьмома людьми на борту загорівся на вильоті з міжнародного аеропорту Ніною Акіно в неділю ввечері», - йдеться в повідомленні
Зазначається, що ніхто не вижив.
На борту імовірно перебували лікарі і їхній пацієнт-канадець, якого евакуювали в Японію для отримання медичної допомоги. Передбачається, що разом з ним був також громадянин США.
Зазначається, що в літак було завантажено 4 тонни палива, до вибуху міг призвести його витік.
Фото: PAL