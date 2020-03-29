У Польщі кількість померлих від коронавірусу зросла до 19, заражених 1,7 тисячі

У Польщі кількість заражених коронавірусом перевищила 1,7 тис. осіб, з яких 19 людей померли.

Про це повідомляє у Twitter міністерство охорони здоров’я РП.

“Загалом, кількість заражених коронавірусом становить 1717 осіб, 19 з них померли. Усі випадки підтверджено позитивними результатами тестів, зокрема і в померлих”,- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останню добу в Польщі зроблено 4,1 тис. тестів на виявлення коронавірусу, а загалом кількість проведених тестів перевищила 42,5 тисячі.

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У межах акції “Політ додому” (#LOTdodomu) в неділю буде здійснено 10 спецрейсів, якими додому повернуться поляки з інших країн, зокрема Сінгапуру, Перу, Мексики, країн Європи.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldmeters, в світі зафіксовано 678 905 випадків коронавірусу, з них 31 767 слетальних, 146 319 людей одужали.

фото: АА