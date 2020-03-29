В Іспанії за добу від Covid-19 померли понад 840 осіб

В Іспанії кількість жертв Covid-19 за добу зросло на 843 людини і становить тепер 6528.

Про це повідомляє CNBC. «В Іспанії з ночі від коронавіусу померло 838 осіб», - йдеться в повідомленні. Наголошується, що країна знову побила рекорд добового приросту смертності, а загальне число загиблих складає 6 528 осіб. Читайте також: У світі зафіксували 664 тисячі випадків Covid-19, одужали - 142 тисячі осіб Загалом в Іспанії зафіксовано 78 797 випадків коронавірусу. За даними Worldmeters, в світі зафіксовано 678 905 випадків зараження на коронавірус, 31 767 смертей і 146 319 випадків одужання.