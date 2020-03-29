В Іспанії за добу від Covid-19 померли понад 840 осіб
Укрінформ
В Іспанії кількість жертв Covid-19 за добу зросло на 843 людини і становить тепер 6528.
Про це повідомляє CNBC.
«В Іспанії з ночі від коронавіусу померло 838 осіб», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що країна знову побила рекорд добового приросту смертності, а загальне число загиблих складає 6 528 осіб.
Загалом в Іспанії зафіксовано 78 797 випадків коронавірусу.
За даними Worldmeters, в світі зафіксовано 678 905 випадків зараження на коронавірус, 31 767 смертей і 146 319 випадків одужання.