У Бельгії кількість інфікованих коронавірусом перевищила 10 тисяч

За добу у Бельгії зареєстровано 1702 нові випадки інфікування коронавірусом, ще 78 людей померли, що довело загальну кількість жертв вірусу в країні з початку епідемії до 431.

Такі дані з посиланням на Федеральне міністерство охорони здоров’я повідомляє видання «The Brussels Times».

«Протягом минулих 24 годин в Бельгії було підтверджено 1702 нові випадки коронавірусної інфекції Covid-19. Це довело загальну кількість підтверджених випадків до 10 836 з початку спалаху», - йдеться у публікації.

Зазначається, що за добу госпіталізовано 629 хворих, що довело загальну кількість пацієнтів з коронавірусною хворобою до 4138. З них 867 перебуває у відділеннях інтенсивної терапії.

Водночас, учора після одужання з бельгійських лікарень виписано 296 пацієнтів, що довело загальну кількість тих, хто подолав вірус, до 1359 людей.

Бельгійське міністерство охорони здоров’я зазначає, що кількість нових випадків Covid-19, яку виявляють щодня, продовжує збільшуватися, хоча динаміка такого зростання дещо знижується. У цьому зв’язку уряд звернувся до населення з проханням і далі дотримуватися запобіжних заходів.

Як повідомлялося, за даними Worldоmeters, у світі станом на ранок 29 березня зафіксовано 666 010 випадків коронавірусу, з них 30 935 летальних, 142 479 осіб одужали.

В Україні лабораторно підтверджено 418 випадків коронавірусної інфекції Covid-19, з них 9 летальних, п'ять осіб одужали.