У Москві кількість хворих на Covid-19 перевищила тисячу – мер

У Москві кількість хворих коронавірусною інфекцією нового типу на даний час перевищила тисячу осіб, заявив мер столиці Сергій Собянін.

Про це мер Москви Сергій Собянін написав в своєму особистому сайті.

«Ситуація з поширенням коронавірусу перейшла в нову стадію. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано вже більше тисячі випадків захворювання по Москві. Не застрахований ніхто. Приклад нещасних італійських і іспанських міст, того ж Нью-Йорка, де щодня помирають десятки і сотні людей, у всіх перед очима», - написав Собянін.

Раніше за офіційними даними на 28 березня, в Москві було виявлено 817 випадків захворювання новим типом коронавируса, 28 осіб одужали, п'ятеро померли.

Станом на ранок 29 березня в світі зафіксовано 664 318 випадків коронавірусу, з них 30 890 летальні, 142 368 осіб одужали.

фото: Bloomberg