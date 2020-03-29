В Росії зафіксували вже понад 1500 випадків коронавірусу, вісім - смертельні

За добу в РФ виявили 270 нових випадків зараження на коронавірус, таким чином, загальна кількість хворих в країні зросла до 1515.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на оперативний штаб з попередження поширення Covid-19.

«У Росії зафіксовано 270 нових випадків захворювання на коронавірус у 26 регіонах. У РФ наразі зареєстровано 1534 випадки», - повідомляє штаб.

При цьому слід врахувати, що раніше 19 випадків Covid-19 було зареєстровано в окупованому Росією Криму.

Оперштаб підтвердив смерть чотирьох пацієнтів з коронавірусом за добу. З них два зафіксовані в Москві, по одному - в Оренбурзькій області і Санкт-Петербурзі. Загальна кількість померлих від ускладнень досягла восьми.

Одужали в РФ 64 людини, які перехворіли на Covid-19.

Як повідомлялося, за даними Worldоmeters, в світі станом на ранок 29 березня зафіксовано 664 318 випадків коронавірусу, з них 30 890 летальних, 142 368 осіб одужали.

В Україні лабораторно підтверджено 418 випадків коронавірусної інфекції Covid-19, з них 9 летальних, п'ять осіб одужали.