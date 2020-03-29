Німецька автопромисловість через пандемію може втратити 100 тисяч робочих місць - експерт
Таку думку висловив експерт галузі Фердінанд Дуденгьоффер, повідомляє DW.
"Професор прогнозує в Німеччині спад попиту на автомобілі в 2020 році на 15 відсотків. Таким чином, німецькі виробники при поточному обсязі потужностей зроблять від 1,3 до 1,7 мільйонів автомобілів, на які не знайдеться покупців", - йдеться у повідомленні.
На думку Дуденгьоффера, допомога з неповної зайнятості дозволить лише тимчасово вирішити проблему. Жодне підприємство не зможе роками утримувати невикористовувані виробничі потужності.
За його словами, 100 тисяч робочих місць з приблизно 830 тисяч в німецькому автопромі сьогодні "перебувають під ударом", і це "за оптимістичними розрахунками".
Виходячи з досвіду подолання фінансових криз, можна припустити, що відновлення галузі займе більше 10 років, вважає експерт. Складно очікувати, що навіть після закінчення пандемії в Європі зросте попит на автомобілі. Щоб стимулювати попит, професор пропонує скасувати ПДВ на автомобілі або встановити ПДВ з негативною ставкою.
Станом на ранок 29 березня у світі зафіксовано 664 318 випадків коронавірусу, з них 30 890 летальні, 142 368 чоловік видужало.