Китай тимчасово закрив в’їзд для іноземців

Задля протидії поширенню коронавірусу Китай тимчасово заборонив в’їзд громадянам інших країн.

Про це у Facebook інформує Посольство України в Китаї.

"Відповідно до рішення Міністерства закордонних справ КНР і Національного міграційного агентства КНР з метою протидії розповсюдженню COVID-19, 28 березня 2020 року з 00 годин 00 хвилин тимчасово припинено в’їзд на територію Китайської Народної Республіки для іноземців (у т.ч. громадян України), які мають дійсні в’їзні візи або право на постійне або тимчасове проживання в КНР", - ідеться у повідомленні.

Уточнюється, що заборона на в’їзд не поширюється на власників дипломатичних і службових паспортів та осіб, які мають чинну візу для здійснення міжнародних пасажирських і вантажних перевезень (тип С).

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Як повідомлялося, у Китаї знайшли "пацієнта №1". Першим хворим на коронавірус у китайському місті Ухань була продавчиня креветок на місцевому ринку морепродуктів.

Фото: Сіньхуа