Covid-19 діагностували більш як у 500 поліцейських Нью-Йорка - CNN

За добу кількість поліцейських Нью-Йорка, у яких підтвердили коронавірус, зросла більш ніж на третину й перевищила пів тисячі.

Про це повідомляє CNN.

«Щонайменше у 512 співробітників департаменту поліції Нью-Йорку підтвердили коронавірус. Це на 161 випадок більше у порівнянні з даними попередньої доби", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що з цього числа 442 особи - це копи, які мають право носити форму, решта 70 - цивільні службовці поліції.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження карантину в Нью-Йорку, аби уповільнити поширення коронавірусу в країні.

Станом на 28 березня понад 600 тис. людей у 199 країнах заразилися корона вірусом, понад 28 тис. людей померли. Майже половину випадків коронавірусу діагностовано у США, Італії, КНР.

Фото: NYPD