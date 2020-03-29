"Гуманітарна сокира в груди НАТО": як це робиться

Так гордо обізвав недавню висадку російської "місії порятунку" в Італії один з роспропагандистів

При цьому Москва прагне досягти навіть не однієї – відразу кількох цілей.

1. Вбити в голови європейців, що Євросоюз не здатен допомогти італійцям у боротьбі з вірусом – здатна лише Раша.

2. Опустити Польщу та Україну – вони ніби то закрили авіапростір для русскіх льотчіков, хоча летіти куди раціональніше через Білорусь.

3. Пройти колоною з пропагандистським маршем 600 км Італією, хоча куди раціональніше було б висадитись прямо в Ломбардії. А ще подивіться на склад цієї рятівної місії – журналісти, візажисти, фахівці зі сценічного світла. Чи це ті, хто має щось спільне з медициною?

4. Готувати ґрунт для скасування санкцій – смотрітє, ваш Брюссель не способєн, только Масква памагаєт, а ее душим санкциями!! Снимать немедленно!!!.

5. Підтримати італійських лівих та готувати отувати ґрунт для виходу Італії з ЄС.

6. Експериментальна робота у сфері біологічної зброї – інакше навіщо в місії, окрім візажистів, відомі кіровські фахівці з розробки високовірулентних вірусів лихоманки?

І нарешті,

7. Збір біологічного матеріалу громадян Італії та вивчення перебігу та засобів боротьби з хворобою в Італії – на випадок повторення італійського сценарію в Росії. А він досить вірогідний – за деякими прогнозами Росія вийде у 20-х числах травня на 3-4 мільйонів хворих одночасно та 50 тисяч смертей за добу.

Ось стільки задач навісив Путін на цю "місію порятунку". Не дивно, що вона співставна за масштабом з проривом російського десанту на підтримку сербів в Косово у 1999 році.

Все це досить грунтовно проаналізував Інститут вивчення глобальних загроз та демократій. Ми в Укрінформі зробили свій переклад.

Олександр Харченко

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