Кількість нових хворих на Covid-19 у Бельгії за добу зросла майже на 2 тисячі

За минулу добу кількість захворювань на коронавірус Covid-19 у Бельгії зросла відразу на 1850 підтверджених випадків, що довело загальну кількість інфікованих людей з початку пандемії до 9134.

Про це з посиланням на дані урядового Кризового центру Бельгії повідомляє The Brussels Times.

«Нові показники розподілені між трьома регіонами: 823 (44%) у Фландрії, 875 (47%) у Валлонії та 134 (7%) в Брюсселі, інформація про місце проживання ще 18 людей відсутня. Неочікуване збільшення випадків у Валлонії – з 131 вчора до 875 сьогодні, пояснюється тим, що один із провідних центрів тестування зробив доповідь про майже 500 нових випадків захворювання не лише за минулі 24 години, а відразу за кілька днів», - йдеться у повідомленні.

575 хворих госпіталізовані, що довело кількість пацієнтів, які знаходяться у бельгійських лікарнях, до 3717. З них 789 знаходяться у реанімації (збільшення на 99 осіб за минулі 24 години).

З початку спалаху епідемії коронавірусу у Бельгії 1063 пацієнти лікарень одужали, протягом доби з лікувальних закладів виписані 205 пацієнтів.

За добу в країні померли ще 64 пацієнти з діагнозом Covid-19, що довело загальну кількість загиблих від коронавірусу до 353. Наймолодшому із померлих було 30 років, найстаршому – 104 роки. Понад 90% жертв коронавірусу у Бельгії складають люди, старші за 65 років.

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