ЄС засудив рішення Росії внести Європейський фонд підтримки демократії до "небажаних"

Євросоюз рішуче заперечив рішення російської влади включити Європейський фонд підтримки демократії до переліку «небажаних організацій».

Про це йдеться у декларації Високого представника ЄС Жозепа Борреля, текст якої оприлюднений на сайті Європейської Ради.

«Фонд є організацією, що заснована на цінностях та створена Європейським Союзом та його країнами-членами. Вона представляє основи і принципи, що також відображені в Європейській Конвенції з прав людини та поділяються багатьма іншими країнами по усьому світу. ЄС закликає відповідні російські владні структури переглянути законодавство щодо «небажаних організацій» та вилучити з їх переліку Європейський фонд підтримки демократії та інші міжнародні і іноземні донорські організації, які були вимушені зупинити свої операції, що спрямовані на зміцнення громадянського суспільства в Російській Федерації», - йдеться в офіційному документі Євросоюзу.

Високий представник ЄС окремо наголосив на тому, що російське законодавство про «небажані організації» та «іноземних агентів» призводить до утисків громадянського суспільства, незалежних медіа та прав політичної опозиції, та має негативний вплив на функціонування усього громадянського суспільства в Росії.

«Ми закликаємо владу Російської Федерації переглянути поточне законодавство з метою приведення його у відповідність із власними зобов’язаннями згідно із європейським та міжнародним законодавством у сфері прав людини, включаючи відповідні рекомендації Венеціанської Комісії», - йдеться у декларації.

Як повідомлялося, 11 березня Генеральна прокуратура РФ включила Європейський фонд підтримки демократії, штаб-квартира якого знаходиться у Брюсселі, до переліку «небажаних організацій» як таку, що «представляє загрозу основам конституційного устрою та безпеки Російської Федерації».

Організація, створена за ініціативою ЄС та країн-членів, серед іншого, здійснює донорські проекти з підтримки демократії та неурядових громадських організацій у третіх країнах.