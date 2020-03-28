У Латвії кількість інфікованих Covid-19 досягла 305

За минулу добу у Латвії проведено тисячі сорок шість аналізів на коронавірус, інфекція підтверджена у 25 осіб. Таким чином, кількість виявлених носіїв Covid-19 досягла 305.

Про це повідомляє у Twitter Центр профілактики та контролю захворювань.

«У попередній день у 1046 осіб підозрювалася наявність Covid-19, 25 випадків підтвердили. У Латвії було проведено 12 748 обстежень, 305 осіб виявилися зараженими. 21 пацієнт стаціонарний (в тому числі 18 з легкою/середньою формою захворювання, 3 - у важкому стані)», - йдеться у повідомленні.

Латвійські лікарі просять пацієнтів не приховувати інформацію, чи були вони за кордоном або чи був у них контакт із тими, хто повернувся з-за кордону. Пацієнти часто приховують факти і наражають персонал лікарень та інших пацієнтів на небезпеку.

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З 13 березня по 14 квітня у Латвії в зв'язку з поширенням вірусу Covid-19 діє надзвичайна ситуація. У країні запроваджено ряд обмежень.

Фото: AA