Кількість випадків коронавірусу в світі перевищила 600 тисяч

Понад 600 тис. людей у 199 країнах заразилися коронавірусом з початку пандемії, близько 28 тис. людей вже померли.

Про це повідомляє сайт Worldometers.

Наразі кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі становить 607 310.

27 677 пацієнтів померли, 134 295 одужали.

Майже половина всіх відомих випадків коронавірусу діагностована у США (104 тисячі 256 випадків), Італії (86,5 тисяч) та КНР (81 тисяча 394).

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 28 березня в Україні є 311 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. Із них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 93 нові випадки.

Фото: АА