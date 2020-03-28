В Ухані відновили рух залізниці

До китайського міста Ухань, звідки почалося пандемія коронавірусу, після кількамісячної паузи почали ходити міжміські потяги.

Про це інформує портал Shine.

"Щоденні поїзди з Шанхая до Уханя відновили курсування у суботу", - йдеться у повідомленні.

На перший після карантину рейс потягу було продано 721 квиток, рівень завантаженості склав майже 50 відсотків від звичного.

Як повідомлялося, станом на ранок 28 березня у світі зафіксовано 597 458 випадків коронавірусу, 133 373 пацієнти одужали, 27 370 померли.

Фото: Chen Mengze