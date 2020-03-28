ЄС повернув з третіх країн понад 2300 своїх громадян

З початку пандемії Covid-19 ЄС повернув додому 2312 своїх громадян, робота з репатріації ведеться практично цілодобово.

Про це інформує Єврокомісія.

«Безпечне повернення наших громадян є пріоритетом. Ми робимо все, що можемо, аби вони могли повернутися до своїх родин якомога швидше у ці нелегкі часи. Хочу подякувати країнам-членам за їхні зусилля у цьому процесі. Наш надзвичайний Координаційний центр продовжує працювати в режимі 24/7 з країнами-членами з метою опрацювати всі запити, що надходять», - зазначив з цього приводу єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич.

За даними Єврокомісії, завдяки спеціальним авіарейсам, організованим у Механізму цивільного захисту ЄС, з початку спалаху пандемії коронавірусу додому вже повернулися 2312 європейців з Китаю, Японії, США, Марокко, Тунісу, Грузії, Філіппін та Кабо-Верде. Ще понад 80 таких авіарейсів будуть здійснені протягом кількох наступних днів.

У п’ятницю Єврокомісія запропонувала виділити 75 мільйонів євро з бюджету ЄС для компенсації витрат країн-членів на репатріацію своїх громадян. Частину цього фінансування планується спрямувати також на створення загальноєвропейських запасів медичного обладнання в рамках програми rescEU. Вартість таких запасів, що включатимуть прилади для вентиляції легень та медичне захисне обладнання, становитиме 80 мільйонів євро. 90% цієї суми бере на себе Єврокомісія, решту компенсують країни, на території яких буде зберігатися це майно.

Як повідомлялося, за даними Єврокомісії, за межами ЄС чекають на репатріацію більше 300 тисяч європейців.