У Гаазі запрацював ринок, який був закритий через коронавірус

У місті Гаага після посилення заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу, знову був відкритий ринок.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

На ринку продаються лише продукти харчування. Також створено умови, щоб люди тримали дистанцію 1,5 метра, яка є обов’язковою. Червона доріжка на ринку вказує на допустиму відстань між клієнтом та продавцем. На вході було встановлено спеціальні ворота для перевірки кількості відвідувачів.

У Гаазі ринок вирішили закрити у середу, бо там було дуже багато людей, які не дотримувалися дистанції.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах через коронавірус запровадили додаткові заходи. Про них 23 березня 2020 року оголосили прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та міністр юстиції Нідерландів Ферд Грапперхаус.

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Зокрема, всі зустрічі в Нідерландах заборонені до 1 червня. Заборона також стосується подій, на які збирається менш як 100 осіб. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.

У Нідерландах спочатку вирішили до 31 березня закрити всі музеї, було скасовано концерти, виставки, служби у церквах. Почала діяти заборона на зібрання понад 100 осіб.

Згодом було прийнято рішення закрити до 6 квітня школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби. Супермаркети працюватимуть. Людей закликали дотримуватися дистанції 1,5 метра.

У Нідерландах через коронавірус скасували щорічний пісенний конкурс Євробачення-2020, який цього року мав проходити у Роттердамі. Ігри Нескорених 2020 перенесли на 2021 рік.

Як повідомляв Укрінформ, за останніми даними, у світі заражено коронавірусом 559 351 осіб, з них 128 781 одужали і 25 360 померли.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 - летальні, 5 людей одужали.