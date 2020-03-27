У Британії за добу зафіксували рекордну кількість смертей від Covid-19

Кількість загиблих від коронавірусу у Великій Британії за минулих 24 години зросла на 181 людину, що є найвищим показником для країни.

Про це повідомляє BBC.

«(У Британії – ред.) кількість загиблих зросла на 181 людину у п’ятницю, що є збільшенням на 31%. Це стало найбільшим зростанням смертей у країні до цього часу. Вчора цей показник становив 115 загиблих», - йдеться у повідомленні.

Тільки четверо з загиблих, у віці від 82 до 91 років, мали додаткові проблеми зі здоров’ям.

Відтак у країні загинуло від коронавірусу 759 людей. Всього хворих зареєстровано 14 576 осіб.

Раніше стало відомо, що кількість загиблих від нового коронавірусу в Іспанії зросла на 769 людей, що є найвищим показником за добу.

Як повідомляв Укрінформ, за останніми даними, у світі заражено коронавірусом 559 351 осіб, з них 128 781 одужали і 25 360 померли.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 - летальні, 5 людей одужали.