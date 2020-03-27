Як у світі відбирають: кого тестувати на коронавірус

Тести – дефіцит у багатьох країнах, але не тільки через це їх проводять не всім

В Україну продовжують надходити нові партії тестів на коронавірус. Про підходи інших країн до тестування на COVID-19, зокрема, про те, хто має першочергове право на дефіцитну нині послугу, читайте в огляді власних кореспондентів Укрінформу.

ПІВДЕННА КОРЕЯ. Масове тестування

Південна Корея – одна з країн, якій вдалося впоратися з коронавірусом. Ні, не побороти, але взяти ситуацію під контроль та не допустити колапсу медичної системи. І це завдяки кільком крокам, головний з яких – масове тестування.

Південнокорейська медична система після «тренування» у травні-червні 2015 року вірусом MERS–CoV (38 людей померли), визначила свої слабкі місця та вжила заходів для їхнього усунення. Перше, на що звернули увагу південнокорейські лікарі, – швидкість та точність тестування, дотримання медперсоналом правил захисту, ізоляції та карантину населенням.

Цього разу уряд одразу оголосив, що головним принципом стане раннє тестування, а також повна прозорість оприлюднення статистики. Корейські вчені розробили власний тестовий набір та поставили його на виробничий потік, а саме тестування зробили масовим. Щодня тест на зараження коронавірусом проходять у середньому до 15 тисяч людей, уже проведено тестування близько 360 тисяч людей (при загальній кількості населення – 51 млн). Одне з ноу-хау – мобільні лабораторії, вони дають змогу робити тестування у домашніх умовах, на заправках чи автобанах, при цьому водіям навіть немає потреби виходити з автівок.

Завдяки масовому тестуванню вдалося розробити та ефективно застосовувати підхід до «сортування» пацієнтів. Зокрема їх ділять за рівнями ризику. Високий рівень – похилий вік або/і хронічні захворювання, важкі симптоми, таких госпіталізують першими. Середній – неускладнена форма протікання, їх відправляють до переобладнаних готелів, гуртожитків, де надають медичну допомогу. Легка форма – незначні симптоми, для цієї групи пацієнтів – карантин вдома із щоденною перевіркою медперсоналом. До останніх відносять і тих, хто контактував із хворими. Якщо пацієнт двічі здає тест і він показує негативний результат, його відпускають додому або знімають карантинні обмеження.

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ. Тести змінять все

Велика Британія за останню добу посунула Південну Корею на останнє місце у світовому рейтингу топ-10 країн, де вирує пандемія коронавірусу, перемістившись на дев‘яте місце з 9,6 тисячами захворювань та 465-ма летальними випадками.

До всього, захворювання коронавірусом було виявлене й у британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона.

Уряд країни ретельно вивчає досвід європейських й азійських країн та має намір закуповувати експрес-тести для виявлення COVID-19. З такою заявою у четвер виступив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. «Сьогодні ми знаходимося в процесі переговорів із питання закупівлі так званих тестів на антитіла, які можуть виявити наявність у вас цієї хвороби і є такими ж простими у використанні, як тести на вагітність»", – заявив Джонсон, додавши, що у бюджеті достатньо коштів, щоб терміново придбати кілька сотень тисяч експрес-тестів. «Зарано робити висновки, але в разі, якщо вони (тести) працюють так, як заявляють виробники, тоді ми закупимо сотні тисяч цих тестів у найкоротші терміни, так як, очевидно, вони (тести) можуть змінити все», – додав прем'єр. Він наголосив, що змога виявити коронавірус у більшості заражених допоможе впоратися з пандемією.

Британські фахівці застосовують тестування заражених коронавірусом відповідно до загальнонаціональних практик та виходячи з міжнародного досвіду.

НІМЕЧЧИНА. Можливості для масового тестування є, але його поки що не застосовують

Єнс Шпан / Фото: Getty Images

Німецькі чиновники та лікарі запевняють, що тестів у країні більш ніж достатньо. За словами міністра охорони здоров’я Єнса Шпана, «можливість проведення тестувань становить понад чверть мільйона на тиждень». Головний вірусолог берлінської клініки Шарите Крістіан Дростен на тому ж брифінгу, який відбувся 26 березня, заявив навіть про спроможності проводити «півмільйона тестів кожного тижня».

Крістіан Дростен / Фото: dpa

Але ж мати можливість – не означає проводити. На сьогодні політика чиновників і експертів у ФРН є такою: тестувати всіх, кому заманеться, немає жодного сенсу. Немає сенсу робити тести тим, у кого відсутні симптоми, хто не контактував напряму з людьми, в яких інфікування підтверджено, не відвідував постраждалі регіони протягом останніх 14 днів. Потрібно тестувати тих, хто дійсно має обґрунтовані підозри, а також медпрацівників і представників груп ризику.

Лотар Вілер / Фото: dpa

«Розпізнати інфікування на ранній стадії – дуже важливо, але ми повинні тестувати цілеспрямовано», – стверджує президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер. Говорячи про ранню стадію, професор мав на увазі, що тестувати в Німеччині стали ще в січні. Тоді й натяку не було, що епідемія може накрити країну. Це стало одним із факторів, чому ФРН, попри досить високу цифру заражених – понад 40 тисяч – має відносно невисокий показник смертності.

Привертає увагу те, що точних даних щодо кількості проведених у Німеччині тестів немає. Згаданий професор Вілер заявив 20 березня, що загалом було проведено близько 160 тисяч тестів. У той же час, акредитовані медичні лабораторії (ALM) опублікували свої дані, згідно з якими кількість проведених у Німеччині тестів перевищила позначку в 400 тисяч.

Утім, не можна стверджувати, що ця інформація достовірна та повна. Пов’язане це не в останню чергу з тим, що органи охорони здоров’я федеральних земель можуть не подавати свої звіти в центр. Немає й якихось чітких директив, хто й скільки повинен забирати аналізів.

Окреме питання – лабораторні можливості. А вони не є необмеженими. Щоб упоратися з сотнями коронатестів на день, лабораторіям потрібно більше потужностей. У багатьох місцях вони наразі розширюються. До речі, найбільша в Європі лікарняна лабораторія, Labor Berlin, знаходиться, як слідує з назви, у німецькій столиці. Сюди надходить щодня 15 тисяч різноманітних аналізів з усієї Німеччини.

Німецькі лабораторії (та лікарні) стикаються наразі з суворим дефіцитом захисного одягу. Без такого приймати людей і робити дослідження не просто небезпечно, а й безвідповідально.

Опрацювання тесту на COVID-19 потребує 2-3 дні та відповідних лабораторних умов. Тим потрібніші зараз експрес-тести. У четвер, 26 березня, надійшла обнадійлива новина від німецького електронного гіганта Bosch, який заявив про те, що Bosch Healthcare Solutions розробила швидкий тест Vivalytic, який дає змогу здійснювати диференціальну діагностику за 2,5 години. Розробники обіцяють, що тест буде доступний у Німеччині з квітня з подальшим просуванням на європейських та неєвропейських ринках. За допомогою всього 100 пристроїв можна буде оцінювати до 1000 тестів щодня. Це дійсно зменшило б навантаження на лабораторії.

Vivalytic

Втім, як випливає з конфіденційного стратегічного документа міністерства внутрішніх справ ФРН, який потрапив у німецькі ЗМІ, наразі експерти наполягають на необхідності перейти до «південнокорейської моделі» – проведення максимально можливої кількості тестів і швидкої ізоляції заражених. Це не відповідає сучасній практиці, яку пропагує Інститут Роберта Коха. Автори доповіді МВС рекомендують невідкладно довести тестування у країні до 200 тисяч на день до кінця квітня.

АВСТРІЯ. Чим більше тестів – тим краще

Станом на 26 березня в Австрії проведено майже 36 тисяч тестів на виявлення коронавірусу SARS-CoV-2. Щодня в країні робиться близько 2-4 тисячі тестів, чим займаються 20 лабораторій по всій країні. Ще десять днів тому спроможності країни з тестування на коронавірус становили 1-1,5 тисячі тестів на день, які проводили 10 лабораторій.

Фото: АА

Усі, хто підозрює, що "підчепив" коронавірус, телефонують на "гарячу лінію" за номером "1450", де їх опитують щодо симптомів, а також контактів і нещодавніх поїздок. Тест не проводиться у всіх, хто кашляє, має високу температуру чи задишку, а лише у визначених випадках.

Від самого початку головною категорією були особи, які мали гострі симптоми респіраторного захворювання (раптовий кашель, або підвищена температура, або ускладнене дихання) та протягом останніх 14 днів були в регіоні, де зафіксовано спалах коронавірусу. Інша важлива категорія – особи із симптомами респіраторного захворювання, які протягом останніх 14 днів контактували з людиною, у якої виявили COVID-19.

З часом тестування розширили і на людей, у яких підвищена температура тіла супроводжується кашлем чи задишкою і щодо яких вимагається госпіталізація. Зараз в окремих випадках тест на виявлення вірусу SARS-CoV-2 також може бути проведений і в пацієнтів, щодо яких є підозра інфікування з огляду на клінічний стан та лікарську оцінку.

Згідно з австрійським МОЗ, тести у людей без симптомів респіраторного захворювання не проводяться тому, що негативний результат не завжди означає відсутність інфекції, адже може просто тривати інкубаційний період коронавірусу.

Між тим, як повідомляє у середу австрійська бульварна газета Österreich, у редакцію звернулися десятки людей з критикою "коронавірусної гарячої лінії", де не реагують на прохання зробити тест, незважаючи на чіткі симптоми. Багато читачів скаржаться, що тест доводиться буквально вибивати і це займає дні. Як приклад газета навела випадок із головною редакторкою глянцю "Madonna" Даніелою Шімке. Журналістка запідозрила в себе коронавірус після виявлення інфекції в особи, з якою вона проводила інтерв’ю, але протягом п’яти днів спілкування на "гарячій лінії" вибити тестування так і не вдалося. Інший випадок – власниця кафе, яка мала підвищену температуру протягом 2 тижнів і була в групі ризику (з астмою та легеневими проблемами), 219 разів дзвонила на "1450", допоки їй призначили дату проведення тесту.

Себастіан Курц / Фото: Sean Gallup/Getty Images

Наразі федеральний уряд Австрії вирішив приділити темі тестування населення особливу увагу. "Поруч зі скороченням соціального життя найважливішою ціллю є: тестувати, тестувати і ще раз тестувати – чим більше, тим краще", – заявив днями канцлер Австрії Себастіан Курц.

Австрійська влада планує збільшити свої нинішні потужності з проведення тестів на виявлення коронавірусу SARS-CoV-2 до 15 тисяч тестів на день. Зараз докладаються всі необхідні зусилля для придбання, виробництва та логістики у цій сфері.

Крім того, австрійський уряд планує зробити ставку і на експрес-тести, оскільки це – єдиний спосіб швидко "протестувати сотні тисяч людей" у країні.

Єдина проблема з експрес-тестами полягає в надійності їхніх результатів: оскільки вони виявляють лише антитіла, які можуть боротися з вірусом, тож на початку інфікування можуть бути неточними.

Як пише те ж австрійське медичне відомство, швидкі серологічні тести на антитіла є "малокорисними", оскільки вони не підходять для надійного виявлення нового коронавірусу. А для надійного виявлення SARS-CoV-2 потрібно проводити тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

ІТАЛІЯ. «Тест, тест, тест»

Італія, одна з перших розпочала масове тестування населення на коронавірус і сьогодні фактично очолює рейтинг європейських країн за кількістю тестувань. Ще б пак, кількість захворювань у цій країні наближається до 75 тисяч, а за летальністю вона вдвічі перегнала лідера трагічних перегонів – Китай.

Італійські медики вважають, що чим більше проводиться тестувань, тим більше виявляється хворих і тим легше стримувати поширення хвороби. Водночас, вони зауважують, що експрес-тест на коронавірус варто робити лише тоді, коли є обґрунтована підозра, що людина інфікована. Тому найбільш розумним заходом, здатним принаймні сповільнити подальше поширення коронавирусу, є надійні експрес-тести, які допоможуть не лише виявити інфікованих, а й окреслити зони поширення коронавірусу. За допомогою результатів досліджень на основі таких тестів уряд ухвалює рішення про карантин – у лікарні, або ж вдома. В кінцевому рахунку, рішення про проведення тесту на коронавірус приймає лікар, «килимове тестування» неможливе та й не має особливого сенсу.

Водночас «італійська рулетка» довела, що різкий спалах захворювання навіть в економічно розвинених країнах швидко позбавляє наявних можливостей медичні установи й лабораторії.

Італія самостійно виробляє експрес-тести для виявлення коронавірусу та його наслідків. Італійська міжнародна біотехнологічна компанія DiaSorin успішно провела дослідження і запатентувала експрес-тест на виявлення COVID-19. Результат перевірки готовий упродовж 60 хвилин замість попереднього довготривалого 5-6 годинного. До кінця березня експрес-тести надійдуть до італійських лікарень та клінік, та навіть – за кордон.

Зокрема, застосування італійського тесту Simplexa COVID-19 Direct Kit дозволило у себе в країні Управління з контролю за продуктами і ліками США. «Цей комплекс здатний забезпечити швидку і просту відповідь на виявлення гострого респіраторного синдрому, викликаного коронавірусом SARS-CoV-2, що спричинює COVID-19, безпосередньо з мазків носоглотки», – констатували американські фахівці.

Уолтер Рікьярді

ВООЗ також рекомендує ці тести, а також узяла на озброєння твіт представника Італії у цій організації Уолтера Рікьярді: «Простий меседж для всіх країн: тест, тест, тест», додавши рекомендацію: «Зробіть тест на всі підозрювані випадки COVID-19».

ІСПАНІЯ. Скандал із китайськими експрес-тестами

В Іспанії лікарі застосовують експрес-тести для виявлення коронавірусу в людей з очевидними симптомами захворювання, аналізи померлих здійснюються в лабораторіях перевіреними методами для з‘ясування причини смерті. Водночас динаміка пандемії коронавірусу в країні засвідчила нестачу достатньої кількості тестів. Саме тому уряд Іспанії, де кількість заражених конронавірусом наближається до 60 тисяч, а рівень смертності перевищив показники Китаю, закупив 640 тисяч комплектів для виявлення коронавірусу. Про це на початку тижня заявила представниця Координаційного центру з питань охорони здоров’я МОЗ Іспанії Марія Хосе Серра, додавши, що уряд активізував закупівлю необхідних для здоров’я систем і підтримає національних виробників. За її словами, сектори, які мають можливість виготовляти такі вироби, також почали б виробництво.

Ракель Йотті / Фото: Socalec

Очільниця Інституту охорони здоров'я Карлоса III Ракель Йотті, у свою чергу, уточнила, що в Іспанії працює щонайменше чотири компанії, які постачали тести на коронавірус. «Ми придбали 640 тисяч тестів на міжнародному ринку. Експрес-тести проводяться в ряді різних регіонів Іспанії. Результати готові за 15 хвилин», – сказала вона.

Проте іспанські ЗМІ повідомили про початок гучного скандалу в системі охорони здоров‘я, оскільки придбані експрес-тести, з якими уряд Іспанії хотів почати виявлення вірусу серед більш широких верств населення, щоб з'ясувати реальний ступінь зараження в країні, не працюють. Тести, закуплені в Китаї для скринінгу нової коронавірусной інфекції, мають чутливість 30%, замість вимоги – перевищувати 80%. Цей факт підтвердили кілька мікробіологічних лабораторій великих лікарень Іспанії. Вчені зробили аналіз тестами з наборів, які нещодавно прибули з Китаю. Ці тести не виявили позитивних випадків, як очікувалося. «При такому значенні немає сенсу використовувати ці тести», – заявив один із мікробіологів, які аналізували китайські системи тестування.

Китайські тести уряд Іспанії закупив із метою прискорення роботи, але тепер місцевим ученим доведеться продовжувати використовувати старий метод виявлення коронавірусної інфекції, шляхом так званої полімеразної ланцюгової реакції. Цей метод вимагає спеціального обладнання і часу.

ФРАНЦІЯ. Тест роблять лише важким хворим

Третя – найвища стадія епідемії коронавірусу у Франції – передбачає обов’язкове тестування на COVID-19 лише важкохворим пацієнтам.

Раніше, коли були визначені перша і друга стадії, тест на інфекцію робили людям, які повернулися з країн, де вже розпочалися спалахи епідемії. Також тестували осіб, які контактували з такими людьми і навіть померлих.

Фото: АА

Відтак, нині стадія «три» передбачає тестування лише важких хворих у лікарнях та іноді донорів органів, вагітних жінок.

Легкі пацієнти нині звертаються до сімейного лікаря та лікуються симптоматично, якщо вони не в групі ризику. Таким особам тести не роблять. Слід відзначити, що ця стратегія дедалі більше критикується, і тому очікується перехід до більш ширшого тестування.

НІДЕРЛАНДИ. Дефіцит тестів

У Нідерландах тест-системи на COVID-19 – у дефіциті. Тож навіть лікарі не тестуються після контакту з хворими. Лише у разі, якщо мають симптоми хвороби.

Фахівці Національного інституту охорони здоров’я Нідерландів (RIVM) наголошують, що так звані швидкі тести для виявлення коронавірусу не робляться в домашніх умовах. Використовувати експрес-тести на COVID-19 мають право лише акредитовані лабораторії, що можуть визначити, чи є коронавірус у пацієнта. Також закликають бути обережними з будь-якими так званими тестами, що можуть розповсюджуватися для, начебто, домашнього користування. Це може бути небезпечно і немає жодної гарантії результату.

Тест на коронавірус проводиться виключно за призначенням лікаря. І щоб зробити таке дослідження, у Нідерландах звертаються до GGD, тобто муніципальної служби охорони здоров’я.

Фото: ANP

Передусім тест на COVID-19 призначають пацієнтам із симптомами недуги та представникам групи ризику, до якої входять літні люди та дорослі (старші 18 років), що мають проблеми зі здоров’ям. Зокрема, йдеться про дихальні розлади, проблеми з легенями, серцем, нирками…

Також ті, хто має цукровий діабет, рак чи інші тяжкі захворювання, можуть перевіритися на COVID-19, адже для подальшого лікування основної недуги, щоб не нашкодити організму, медикам важливо знати, чи не підхопив такий пацієнт коронавірус.

Якщо хтось захворів, то це не означає, що людям, з якими контактував хворий, одразу робитимуть тести. Спершу вони мають самоізолюватися, сидіти вдома та спостерігати за своїм організмом. Якщо ж з’являться відповідні симптоми, потрібно звернутися до лікаря, який вирішить, чи потрібно робити тест на Covid-19.

Потужність тестування у Нідерландах, за повної експлуатації, становить 10 000 тестів на день, розподілених на кілька лабораторій країни. Однак, нині кількість потрібних лабораторних матеріалів обмежена, адже у світі є лише кілька компаній, які їх виробляють, а через пандемію попит на тести зростає з кожним днем. Саме тому наразі вивчають різні методи тестування у багатьох наукових інститутах Нідерландів.

ПОЛЬЩА. Ставка на збільшення лабораторій

У Польщі тести на виявлення коронавірусу проводять лише особам, в яких є підозра на його наявність в організмі, що підтверджується відповідними симптомами.

Станом на 25 березня в Польщі проведено близько 30 тисяч тестів на COVID-19 у лабораторних умовах. На сьогодні в РП виконується приблизно 3 тисячі тестів на добу. Загалом у Польщі є 32 лабораторії, технічні можливості яких дають змогу обробляти щодоби до 4 тис. таких тестів. Оскільки кількість проведених тестів незабаром наблизиться до максимальних можливостей цих лабораторій, МОЗ Польщі розглядає варіант створення додаткових лабораторій у стаціонарних лікарнях. Міністерство вже направило запити до медичних установ країни, чи є в них технічні можливості щодо створення таких лабораторій, обіцяючи додаткові кошти на їх розгортання.

Лукаш Шумовський / Фото: PAP/Leszek Szymański

Міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський нещодавно повідомив, що між лабораторіями по всій країні вже розподілено 100 тисяч тестів, а ще “кількасот тисяч” має прибути до Польщі вже найближчим часом. Водночас, за його словами, за досвідом інших країн – експрес-тести не є настільки точними, як цього хотілося б. І хоча в Польщі їх є “тисячі”, вони зараз проходять відповідну перевірку в інфекційних лікарнях.

ЛАТВІЯ ТА ЕСТОНІЯ. Системи тестування схожі, але з відмінностями

«У вас симптоми?» – це перше, що запитують у кожного, хто хоче записатися на здачу аналізу на COVID-19 у Латвії та Естонії. До тих, у кого є яскраво виражені симптоми (кашель, утруднене дихання, температура вище 38 градусів), медики приїжджають за аналізом додому. Рішення про видачу направлення на аналіз приймають сімейні лікарі.

Але тут є відмінність. У Латвії дві категорії громадян – ті, які приїхали з країн із високим зараженням коронавірусом, і ті, які контактували з хворим, – можуть отримати направлення безпосередньо у загальнодержавному Центрі профілактики та контролю захворювань. В Естонії ж усе вирішується тільки через сімейного лікаря.

Ще одна відмінність – у Латвії платний аналіз може здати будь-хто. Черга – 2-3 дні, ціна – 80,40 євро. Якщо виявиться, що ви хворі, гроші повернуть на банківську картку. В Естонії 13 березня також починали приймати замовлення на платні аналізи – 81 євро (за прейскурантом естонської Лікарняної каси). Але кількість бажаючих виявилася настільки великою, що вже 16 березня було повідомлено про припинення платного прийому.

Тестування на COVID-19 робиться в двох структурах. У Латвії це Національна референтна лабораторія Центру інфектології та найбільша в країні Лабораторія Е.Гулбіса. В Естонії – лабораторія SYNLAB і медцентр Medicum. Аналізи здаються в мобільних пунктах, спеціальних наметах, розташованих неподалік від лабораторій.

Останнім часом алгоритм тестування був дещо змінений. У прибулих із країн, вражених коронавірусом, і в «контактерів» із хворою людиною аналізи в обов'язковому порядку вже не беруться, просто просять самоізолюватись і тримають ситуацію на контролі.

В Естонії також проводиться тестування за випадковим принципом серед працівників системи охорони здоров'я та інших життєво важливих сфер, які продовжують працювати під час карантину.

БЕЛЬГІЯ. Як і весь ЄС, в очікуванні поставок

Ситуацію з тестами в Бельгії варто сприймати в загальноєвропейському контексті, – все ж таки саме тут розташовані більшість євроінституцій. Буквально вчора, 26 березня, в режимі відеоконференції лідери ЄС обговорювали заходи, яким чином забезпечити медичним захисним обладнанням та тестами на коронавірус європейські країни, де їх гостро не вистачає, і ситуація складається просто катастрофічна, як, наприклад, в Італії та Іспанії. Тож, якщо питання стоїть – чи вистачає тестів у Бельгії, правильна відповідь – ні, не вистачає, як і всюди в країнах Євросоюзу. Хоча ЄС уже зробив цілеспрямоване замовлення для своєї промисловості в інтересах усіх країн-членів, перші поставки очікуються лише протягом кількох тижнів.

Ця сумна обставина визначає використання наявних запасів. Тести роблять людям, які поступають у лікарні вже у важкому стані (інші не поступають – сидять вдома), або тим, хто із симптомами ГРЗ і чималим переляком звернувся до лікаря просто з дому (знову, в такій ситуації категорично не рекомендують показувати свій сопливій ніс на вулицю). У таких випадках можна дочекатися бригади «космонавтів» у захисних костюмах, які зроблять тест – і потім заспокоять діагнозом. Хоча слово «заспокоять» – воно відносне, тому що пересиджувати хворобу все одно доведеться вдома, а ліків для неї все ще не існує.

Але є й добрі новини. Минулої середи Бельгія сертифікувала тести на виявлення COVID-19 власного виробництва, які здатні виявляти хворобу за прискореною процедурою протягом 15 хвилин. Про це, зокрема, розповідає місцеве видання «The Brussels Times». Принцип дії цих наборів для тестування оснований на виявленні антигенів коронавірусу у виділеннях із носа. Тести розробила місцева фармакологічна компанія Coris BioConcept у взаємодії з лабораторією брюссельського університету ULB, університетом Льєжа та Національним центром із дослідження респіраторних патогенів. Набір був випробуваний на 250 добровольцях – пацієнтах відразу трьох бельгійських лікарень, і довів свою здатність швидко виявляти коронавірус із точністю до 70 відсотків. Після цього тестувальний набір був сертифікований до виробництва та постачання у заклади охорони здоров’я й у соціальні заклади, наприклад, із догляду за літніми людьми.

Виходячи з того, що набір спрацював лише на 7 із кожних 10 пацієнтів, людям, які поступатимуть із симптомами хвороби до лікарень, робитимуть повторні тести для підтвердження діагнозу. Але таке уточнення вже не буде масованим, і стосуватиметься лише нових пацієнтів, які потребують госпіталізації.

ТУРЕЧЧИНА. Кількість лабораторій все зростає

На даний час у Туреччині проведено більше 33 тисяч тестів на виявлення коронавірусної інфекції. Туреччина повідомила про розробку власного тесту 11 лютого. Час отримання результату тестом, розробленим Національною вірусологічною лабораторією в Анкарі, наразі становить 90 хвилин, продовжується його удосконалення в бік скорочення часу виявлення результату.

У країні використовують тести власного виробництва. Також вже отримано замовлення на експорт, зокрема до США направлено 500 тисяч тестів, 26 тисяч – до Колумбії, отримано замовлення від Азербайджану. Експрес-тести в країну надійшли з Китаю, зокрема було отримано партію 50 тисяч тестів, ще 300 тисяч мають надійти в країну сьогодні. Планується збільшити кількість придбаних у Китаї експрес-тестів до 1 млн.

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Тести застосовують при підозрі на зараження коронавірусом. В обов’язковому порядку їх роблять громадянам, прибулим із «небезпечних» країн, а також тим, хто контактував із людьми, зараження яких коронавірусом вже підтверджене.

У 25 провінціях Туреччини (із 81-ї) діє 36 лабораторій, які роблять дослідження на наявність коронавірусу. Їхня кількість постійно збільшується. У ЗМІ опублікували й доповнюють перелік лікарень, де тестують на зараження коронавірусом, але громадян закликають спочатку пройти онлайн-тест і в разі отримання позитивного результату – звертатися до лікарів. Також у країні діє гаряча лінія "Alo 184" для отримання консультацій щодо стану здоров’я та визначення подальшого алгоритму дій.

США. Нові тестові центри на місцевому рівні

У США наразі всі 50 штатів, округ Колумбія, а також Американські території поза континентом мають сертифіковані лабораторії, які проводять тести на COVID-19. Винятком є лише Віргінські острови, там сертифікація лабораторій перебуває в процесі.

Тим не менше, спроможності тестування населення США залишаються на низькому рівні, що викликає шквал критики всередині країни. Причина – в тому, що федеральний уряд відмовляється використовувати системи іноземного виробництва через низький рівень достовірності результатів.

Тож, враховуючи дефіцит обладнання, перевірку проходять лише особи, які звернулися до лікарів із явними симптомами коронавірусу. Це стосується також і евакуйованих з-за кордону американців, яких майже не перевіряють в аеропортах, однак вони зобов'язані пройти двотижневий самокарантин. Водночас, на місцевому рівні відкривається все більше нових тестових центрів при медичних установах, а також спеціальних наметів, до яких пацієнтів спрямовують лікарі.

КАНАДА. Чим більше – тим краще

Канада дотримується рекомендацій ВООЗ та намагається перевірити на новий коронавірус якомога більше людей. Однак, як і решта держав світу, відчуває дефіцит і лабораторного обладнання для цього, й лаборантів. Тим не менш, протягом останніх тижнів країні вдалося суттєво збільшити кількість тестувань і тепер щодня близько 10 тисяч канадців проходять перевірку на COVID-19. Все ж цього недостатньо для тестування кожного жителя, тому наразі здати аналіз дозволять лише тим, хто має симптоми коронавірусу та нещодавно повернувся з-за кордону або спілкувався із тим, хто був у міжнародній подорожі. Ці вимоги не стосуються медиків, які регулярно здають тести, аби убезпечити пацієнтів, та хворих у групах ризику, приміром літніх людей і пацієнтів з імунодефіцитом. Все ж, незважаючи на суттєве збільшення можливостей тестування, очікувати на їхні результати все одно доводиться досить довго, подекуди – до тижня.

ЯПОНІЯ. Ставка на вироблення колективного імунітету

Японський підхід щодо протидії коронавірусній хворобі й справді відрізняється від китайського, корейського та європейського. Згідно з даними Our World in Data, Південна Корея провела 316 тисяч тестів, а Японія – лише 15 тисяч тестів (станом на 20 березня).

В Японії уряд постійно критикують через недостатнє тестування населення. Правда – у тому, що уряд не збирається виявити всіх хворих, бо на їхню думку – це не раціонально. Тож кількість зафіксованих випадків напевно менша, ніж справжня кількість заражених. При наявності підозри на інфікування закликають спершу самоізолюватися. Вони радше концентрують ресурси на виявлення тих осіб, які масово заражають інших людей, і таким чином запобігають виникненню кластеру захворювання. Причина таких дій — намагання здобути колективний імунітет на тлі існування якісної та готової системи охорони здоров’я в країні й високого рівня розуміння ситуації суспільством. (Детальніше про підхід Японії читайте у публікації «КоронаКанатоходець: як Японія уникає масового зараження без зупинки метро»).

Ольга Будник, Роман Сущенко, Ольга Танасійчук, Василь Короткий, Андрій Лавренюк, Ірина Драбок, Юрій Банахевич, Олег Кудрін, Дмитро Шкурко, Ярослав Довгопол, Максим Наливайко, Хірано Такаші