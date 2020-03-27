У Південній Африці зафіксували перші смерті від коронавірусу

У Південній Африці зареєстрували перші смерті від коронавірусної інфекції, число випадків захворювання перевищило 1 000 осіб - країна закрилася на три тижні.

Про це заявили в міністерстві охорони здоров'я країни, повідомляє ВВС.

«Цього ранку ми, південноафриканці, прокидаємося з сумною новиною про те, що у і нас відбулися перші смерті від Covid-19», - йдеться в заяві.

Обидві смерті сталися в лікарнях в південній провінції Західний Кейп.

Сили безпеки почали забезпечувати тритижневий карантин по всій країні, щоб зупинити поширення вірусу.

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Будь-яке пересування по країні, крім випадків крайньої потреби, заборонено.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня в світі заражено коронавірусом 533 015 людина, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.

Фото: АА