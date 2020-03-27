В адміністрації Путіна зафіксували коронавірус

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що йому відомо тільки про один випадок зараження співробітника адміністрації глави держави коронавірусом, і ця людина не контактувала з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Інтерфакс.

«Мені відомо про один випадок, тобто я можу підтвердити один. Про другий мені невідомо», - сказав Пєсков.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що двоє співробітників адміністрації президента заразилися коронавірусом.

Напередодні, 26 березня, у пресслужбі російського кабміну повідомили, що у співробітника апарату уряду запідозрили коронавірус, його відправили на карантин. «Всі працівники, які контактували з ним, взяті під спостереження. У всіх приміщеннях, ву яких він перебував в останні дні, проведена дезінфекція», - повідомили у пресслужбі.

За даними російського міністерства охорони здоров'я на 27 березня у країні зареєстровано 1017 випадків захворювання коронавірусною інфекцією, три людини померли.

Спалах коронавірусної інфекції Covid-19 почався у грудні 2019 року в китайському м.Ухань. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією. Загальна кількість інфікованих у світі перевищила 549 тисяч, з них 24863 людини померли, понад 128 тисяч одужали.