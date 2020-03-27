У Франції за добу від коронавірусу померли 365 осіб

У Франції від коронавірусної інфекції померло 1696 французів, з них за останню добу 365, зокрема 16-річна дівчина.

Про це заявив генеральний директор Управління охорони здоров'я Франції Жером Саломон, повідомляє телеканал BFM-TV.

«Від епідемії коронавірусу у Франції за останні 24 години померло 365 людей, серед них 16-річна дівчина у Паризькому регіоні. Загальна кількість загиблих в країні - 1696 осіб», - зазначив він.

За словами міністра, у країні госпіталізовано 13 904 людини, у тому числі 3375 у тяжкому стані. Серед пацієнтів, поміщених у реанімацію, 34% становлять віком до 60 років, 58% - від 60 до 80 років. За межами материкової Франції, на заморських територіях – на островах Реюньйон, Мартиніка та у Гваделупі, - госпіталізовано 53 людини, з них 21 перебуває в реанімації. Зафіксовано дві смерті: одну на Мартиніці та одну в Гваделупі.

Тим часом, за даними міністра Європи та закордонних справ Жан-Іва Ле Дріана, які він повідомив у Twitter, упродовж тижня з-за кордону евакуювали 100 тис. громадян Франції у зв‘язку із загрозою коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що Франція виводить свої війська з Іраку, які брали участь у навчальних місіях, оскільки пандемія коронавірусу перешкоджає її завершенню.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня в світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 - летальні, чотири людини одужали.

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