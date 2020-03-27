У Бельгії за добу - понад тисячу нових випадків коронавірусу, 69 померлих

У Бельгії за минулу добу підтверджено 1049 нових випадків коронавірусної інфекції Covid-19, тож загальна їх кількість сягнула 7284.

Про це з посиланням на Федеральне міністерство з охорони здоров’я повідомляє видання The Brussels Times .

«1049 нових людей отримали позитивний тест на коронавірус. 772 з них проживають у Фландрії, 131 – у Валлонії, 137 – в Брюсселі, міністерство не має інформації про місце проживання 9 людей. Загальна кількість випадків у Бельгії з початку пандемії сягнула 7284», - йдеться у публікації.

Зазначається, що в країні за добу госпіталізовано 490 людей, таким чином загальна кількість пацієнтів з коронавірусом, які перебувають у лікарнях, збільшилася до 3042, з них 690 - у відділеннях інтенсивної терапії. За цей же час одужали та були виписані 183 людини.

За даними бельгійського МОЗ, протягом доби від Covid-19 померло 69 людей, а загальна кількість загиблих від коронавірусу у Бельгії становить 289.

Тим часом, провідний вірусолог країни Ван Гухт підтвердив перший випадок зараження коронавірусом кішки, який був виявлений у ветеринарній клініці міста Льєж. Хазяйка тварини захворіла кількома днями раніше.

Утім, фахівець підкреслив, що це поодинокий випадок. Водночас імовірність інфікування людей коронавірусом від тварин, за його словами, не підтверджується жодними дослідженнями і залишається дуже низькою.

За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 549 147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.

Фото: АА.