Три країни НАТО звернулися по допомогу у боротьбі з коронавірусом

Міністерство внутрішніх справ Італії звернулося до Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи (EADRCC) по допомогу у боротьбі з пандемією Covid-19.

Про це повідомляє Північноатлантичний альянс.

«26 березня EADRCC отримав запит на міжнародну допомогу від департаменту пожежників, рятувальників та працівників цивільної оборони міністерства внутрішніх страв Італії з метою відповіді на глобальну пандемію коронавірусу Covid-19», - йдеться у повідомленні.

Того самого дня з подібним запитом до Альянсу звернулася Чорногорія, кількома днями раніше – Іспанія. В обох випадках запит стосується допомоги в стримуванні коронавірусу та запобіганні його поширенню серед особового складу Збройних сил та серед цивільного населення.

Як повідомляв Укрінформ, 23 березня до Євроатлантичний координаційний центр реагування на природні лиха та катастрофи офіційно звернулися Збройні сили України із запитом про міжнародну допомогу у подоланні глобальної пандемії коронавірусу. EADRCC попросив міжнародних партнерів надати Міністерству оборони України таку гуманітарну допомогу.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня в світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 - летальні, чотири людини одужали.