Три країни НАТО звернулися по допомогу у боротьбі з коронавірусом

Три країни НАТО звернулися по допомогу у боротьбі з коронавірусом

Укрінформ
Міністерство внутрішніх справ Італії звернулося до Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи (EADRCC) по допомогу у боротьбі з пандемією Covid-19.

Про це повідомляє Північноатлантичний альянс.

«26 березня EADRCC отримав запит на міжнародну допомогу від департаменту пожежників, рятувальників та працівників цивільної оборони міністерства внутрішніх страв Італії з метою відповіді на глобальну пандемію коронавірусу Covid-19», - йдеться у повідомленні.

Того самого дня з подібним запитом до Альянсу звернулася Чорногорія, кількома днями раніше – Іспанія. В обох випадках запит стосується допомоги в стримуванні коронавірусу та запобіганні його поширенню серед особового складу Збройних сил та серед цивільного населення.

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Як повідомляв Укрінформ, 23 березня до Євроатлантичний координаційний центр реагування на природні лиха та катастрофи офіційно звернулися Збройні сили України із запитом про міжнародну допомогу у подоланні глобальної пандемії коронавірусу. EADRCC попросив міжнародних партнерів надати Міністерству оборони України таку гуманітарну допомогу.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня в світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 - летальні, чотири людини одужали.

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