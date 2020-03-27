У Туреччині коронавірус забрав уже 75 життів

За останню добу в Туреччині виявлено майже вдвічі більше випадків зараження коронавірусом, ніж за попередню.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Ходжа, передає власний кореспондент Укрінформу. «Учора кількість тестів становила 5035. Сьогодні їх було проведено 7286. Поставлено 1196 нових діагнозів. Хворих та осіб з кола їхніх контактів ізолювали. Ми втратили 16 наших пацієнтів», - повідомив міністр. Таким чином, загальна кількість померлих від COVID-19 у Туреччині сягнула 75, заражено 3629 осіб. Міністр вкотре звернувся до співвітчизників із закликом дотримуватися карантинних заходів. Читайте також: У Туреччині за порушення карантину штрафують майже на $500 Як повідомлялося, загалом у світі коронавірусом заражені 526 044 особи. 23 709 хворих померли, 122 066 одужали. За останніми даними Центру громадського здоров'я, в Україні підтверджено 196 випадків зараження коронавірусом. Фото: АА