Коронавірус у Нідерландах: за добу - 78 смертей і 1019 нових випадків зараження

Станом на 26 березня загалом у Нідерландах кількість хворих на коронавірус зросла до 7431.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 78 пацієнтів померли, виявлено 1019 нових хворих. Загалом 7431 хворий і 434 померлих”, - повідомили в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів.

Загалом 2151 пацієнта було госпіталізовано.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах запровадили додаткові заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу. Про них 23 березня 2020 року оголосили прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та міністр юстиції Нідерландів Ферд Грапперхаус.

Зокрема, всі заходи та зустрічі в Нідерландах заборонені до 1 червня. Заборона також стосується подій, на які збирається менш як 100 осіб. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.

Як заявив прем'єр-міністр Рютте, заходи довелося посилити, оскільки багато людей не дотримуються уже запроваджених обмежень, зокрема щодо дистанції 1,5 метра одне від одного.

Як відомо, у Нідерландах спочатку вирішили до 31 березня закрити всі музеї, було скасовано концерти, виставки, служби у церквах. Почала діяти заборона на зібрання понад 100 осіб.

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Згодом було ухвалено рішення закрити до 6 квітня школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби. Супермаркети працюватимуть. Людей закликали дотримуватися дистанції, не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра.

У Нідерландах через коронавірус скасували щорічний пісенний конкурс Євробачення-2020, який цього року мав проходити у Роттердамі. Ігри Нескорених 2020 перенесли на 2021 рік.

Фото: АА