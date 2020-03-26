У Бельгії – 1298 нових випадків коронавірусу за добу, 42 померли

Ранок четверга приніс сумні новини для Бельгії, яка встановила сумний антирекорд – вперше лише за одну добу було підтверджено відразу 1298 випадків інфікування на коронавірус Covid-19, загальна кількість захворювань сягнула 6235 випадків.

Про це повідомляє бельгійське видання «The Brussels Times» з посиланням на Федеральне міністерство з охорони здоров’я.

«1298 людей отримали позитивні тести на наявність коронавірусу Covid-19. 857 нових інфікованих проживають у Фландрії, 256 – у Валлонії, 164 – в Брюсселі. Міністерство не має даних про місце проживання ще 21 людини. Загальна кількість захворювань в Бельгії з початку пандемії сягнула 6235. За один день кількість госпіталізованих людей збільшилася на 536, таким чином кількість пацієнтів, що знаходяться зараз в лікарнях, становить 2652 пацієнти. З них 605 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії», - йдеться у публікації.

За добу від коронавірусу в Бельгії померли ще 42 людини, загальна кількість жертв Covid-19 з початку пандемії складає 220.

Водночас протягом доби з лікарень Бельгії після одужання були виписані 128 пацієнтів.

Видання наводить висловлювання провідного вірусолога країни Ван Гухта про те, що пік захворювання ще попереду.

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«Відповідно до результатів моделювання, ми очікуємо, що пік захворюваності розпочнеться у квітні. Це великою мірою залежить від того, наскільки вдасться обмежити соціальні контакти. Важливо також пам’ятати, що після досягнення піку пандемії ми будемо лише на пів шляху. Період після цієї відмітки також буде дуже важким», - зазначив фахівець.

Він нагадав, що на цей час не існує доведених засобів для лікування коронавірусу Covid-19, зокрема, про те, що антибіотики не працюють проти вірусної інфекції. Тож головною порадою, яку вірусолог дав жителям Бельгії, була простою – виконуйте застережні гігієнічні заходи та залишайтеся вдома.