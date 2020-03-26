Надзвичайна сесія Європарламенту проходить за майже порожньої зали

Надзвичайна сесія Європарламенту проходить за майже порожньої зали

Укрінформ
Надзвичайна сесія Європарламенту, яка розпочала свою роботу у Брюсселі, відбувається за майже порожньої зали. Її головною темою є координація зусиль країн-членів та ухвалення законодавчих ініціатив, спрямованих на подолання пандемії Covid-19.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Європейський парламент зустрівся сьогодні, щоб ухвалити невідкладні заходи в рамках ЄС для подолання пандемії Covid-19, включаючи підтримку системи охорони здоров’я та фінансову допомогу країнам-членам, які найбільше вражені поточною кризою. Це перша сесія Європейського парламенту, де буде використовуватися дистанційне голосування", - зауважив під час відкриття сесії президент Європарламенту Девід Сассолі.

Він зауважив, що Європа зараз постає перед надзвичайною та неочікуваної ситуацією, яка швидко змінюється. В цих умовах Європарламент має зробити все належне, щоб захистити здоров’я людей, і водночас гарантувати продовження роботи демократичних інституцій.

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"Безумовно, ми мали дещо уповільнитися. Але ми не маємо зупинятися, тому що демократія не може бути відмінена посеред цієї драматичної кризи. Дійсно, це наш обов’язок у ці важкі часи продовжити служити нашим громадянам. Як законотворці, ми маємо засоби, можливість та обов’язок допомогти", - додав президент Європарламенту.

За даними Worldometers, на 12.00 26 березня у світі зафіксовано 478 331 випадок зараження коронавірусом, з них 21 524 летальних, 114 833 особи одужали.

В Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.

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