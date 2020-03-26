Надзвичайна сесія Європарламенту проходить за майже порожньої зали

Надзвичайна сесія Європарламенту, яка розпочала свою роботу у Брюсселі, відбувається за майже порожньої зали. Її головною темою є координація зусиль країн-членів та ухвалення законодавчих ініціатив, спрямованих на подолання пандемії Covid-19.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Європейський парламент зустрівся сьогодні, щоб ухвалити невідкладні заходи в рамках ЄС для подолання пандемії Covid-19, включаючи підтримку системи охорони здоров’я та фінансову допомогу країнам-членам, які найбільше вражені поточною кризою. Це перша сесія Європейського парламенту, де буде використовуватися дистанційне голосування", - зауважив під час відкриття сесії президент Європарламенту Девід Сассолі.

Він зауважив, що Європа зараз постає перед надзвичайною та неочікуваної ситуацією, яка швидко змінюється. В цих умовах Європарламент має зробити все належне, щоб захистити здоров’я людей, і водночас гарантувати продовження роботи демократичних інституцій.

"Безумовно, ми мали дещо уповільнитися. Але ми не маємо зупинятися, тому що демократія не може бути відмінена посеред цієї драматичної кризи. Дійсно, це наш обов’язок у ці важкі часи продовжити служити нашим громадянам. Як законотворці, ми маємо засоби, можливість та обов’язок допомогти", - додав президент Європарламенту.

За даними Worldometers, на 12.00 26 березня у світі зафіксовано 478 331 випадок зараження коронавірусом, з них 21 524 летальних, 114 833 особи одужали.

В Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.