За добу в Німеччині - майже 5 тисяч інфікованих коронавірусом

Станом на 26 березня кількість підтверджених випадків інфікування Covid-19 у Німеччині зросла майже на 5 тисяч.

Нові дані наводяться на сайті Інституту Роберта Коха (RKI).

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 36 508, що на 4954 більше, ніж добу тому.

Кількість підтверджених смертей, пов’язаних з коронавірусом, - 198, напередодні повідомлялося про 149.

Згідно з даними Університету Джона Гопкінса, кількість захворілих у ФРН становить 37 323, кількість померлих – 206.

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Як повідомив на брифінгу 26 березня керівник берлінської клініки Шаріте Хайо Кромер, нині у палатах інтенсивної терапії Шаріте перебувають 14 важкохворих пацієнтів із діагнозом коронавірус. Загалом у столиці підтверджено 1656 випадків захворювання і 4 випадки смерті.

Міністр освіти та науки Аня Карлічек оголосила про ініціативу створення дослідницької мережі, яка акумулюватиме кращі ідеї та наробки університетських клінік з усієї Німеччини з метою якнайшвидшого подолання хвороби, у сфері розробки вакцини і засобів лікування. На створення мережі, за її словами, буде спрямовано 150 млн євро.