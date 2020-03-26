За добу в Німеччині - майже 5 тисяч інфікованих коронавірусом
Нові дані наводяться на сайті Інституту Роберта Коха (RKI).
Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 36 508, що на 4954 більше, ніж добу тому.
Кількість підтверджених смертей, пов’язаних з коронавірусом, - 198, напередодні повідомлялося про 149.
Згідно з даними Університету Джона Гопкінса, кількість захворілих у ФРН становить 37 323, кількість померлих – 206.
Як повідомив на брифінгу 26 березня керівник берлінської клініки Шаріте Хайо Кромер, нині у палатах інтенсивної терапії Шаріте перебувають 14 важкохворих пацієнтів із діагнозом коронавірус. Загалом у столиці підтверджено 1656 випадків захворювання і 4 випадки смерті.
Міністр освіти та науки Аня Карлічек оголосила про ініціативу створення дослідницької мережі, яка акумулюватиме кращі ідеї та наробки університетських клінік з усієї Німеччини з метою якнайшвидшого подолання хвороби, у сфері розробки вакцини і засобів лікування. На створення мережі, за її словами, буде спрямовано 150 млн євро.