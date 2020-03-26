Франція виводить війська з Іраку через коронавірус

Франція виводить з Іраку війська, які брали участь у навчальних місіях, оскільки пандемія коронавірусу перешкоджає їх завершенню.

Про це йдеться в офіційній заяві французького генерального штабу, повідомляє видання 20minutes.

«У координації з іракським урядом коаліція (міжнародна коаліція на чолі з США в Іраку – ред.) вирішила тимчасово призупинити навчальну діяльність для іракських сил безпеки. Франція виведе до особливого розпорядження особовий склад операції «Шаммаль» (французький компонент міжнародної операції «Непохитна рішучість» - ред.), розгорнутої в Іраку», - йдеться у заяві.

Місія налічує майже 200 військовослужбовців, які опікувалися навчанням іракської армії або працювали в штабі коаліції в Багдаді.

«З 26 березня в Іраку більше немає військ «Шаммаль», - уточнив дату початку виведення AFP прессекретар генерального штабу Франції Фредерік Барбрі, додавши, що відкликання «тимчасове».

Раніше повідомлялося, що на кордоні з Іраном, де від коронавірусу померли 1,7 тис. осіб, уряд Іраку ввів жорсткі обмежувальні заходи, повідомивши про 20 випадків смерті та 233 підтверджені випадки захворювання.

Про скорочення або виведення військ з Іраку заявили уряди США, Великої Британії, Чехії

У генштабі також заявили, що пандемія коронавірусу може стати перешкодою для операцій французької армії на Близькому Сході. Крім Іраку, французькі військові беруть участь у розробці операцій у штабах міжнародної коаліції в Кувейті та в Катарі, Крім того контингенти ВМС Франції дислоковані у Сирії, а підрозділи ВПС виконують місії з повітряної підтримки регіональних баз в Йорданії та Катарі.

Французькі військові продовжуватимуть свої закордонні операції у районі Сахель (північна частина центральної Африки – ред), де в рамках антиджихадистської операції «Бархан» розгорнуто підрозділи чисельністю 5,1 тис. військових.