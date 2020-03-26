У Британії можуть провести найбільшу мобілізацію військових з часів війни в Іраку ЗМІ

Уряд Британії з метою боротьби з коронавірусом може провести найбільшу мобілізацію військових з часів війни в Іраку 2003 року.

Про це повідомляє Sky News.

"Боротьба Британії проти коронавірусу може спричинити найбільшу мобілізацію збройних сил з часу війни в Іраку 2003 року", - йдеться у повідомленні.

Військові підрозділи по всій Британі готуються зробити свій внесок в уповільнення поширення хвороби, посилення можливостей системи охорони здоров'я та допомогу у забезпеченні життєво необхідних поставок людям, які не матимуть можливості вийти з дому.

"Загалом понад 20 000 військовослужбовців, включно з жінками, перебувають у режимі очікування, є ще багато тих, які готові прийти на допомогу у разі потреби", - заявив генерал армії сер Марк Карлтон-Сміт.

Резервісти прийдуть на допомогу регулярним військовим, які вже частково залучені у заходах проти пандемії коронавірусу.

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Як повідомлялося, за даними Worldometers, у світі зареєстровано 439 940 випадків зараження коронавірусом, зокрема 19 744 летальні, 111 942 особи одужали.