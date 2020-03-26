В Угорщині від коронавірусу помер британський дипломат

В Угорщині внаслідок зараження коронавірусом помер заступник голови британської дипломатичної місії у Будапешті Стівен Дік.

Про це повідомляє BBC.

"Шотландський дипломат помер в Угорщині після зараження коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

37-річний Стівен Дік, обіймав посаду заступника голови місії у посольстві Великої Британії у Будапешті. Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб заявив, що його приголомшила сумна звістка про смерть Діка.

"Стівен був відданим дипломатом та представляв свою країну з величезним професіоналізмом та пристрастю", - додав урядовець.

Як повідомлялося, кількість летальних випадків унаслідок коронавірусу у світі перевищила 20 тисяч та становить 20 799 осіб.

В Україні станом на 22.30 25 березня нарахували вже 145 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.