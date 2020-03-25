ЄС окреслив передумови для початку перемовин з Албанією щодо її членства

Рада ЄС, яка вчора прийняла позитивне політичне рішення щодо початку переговорів про входження до ЄС Албанії та Північної Македонії, у середу завершила оформлення такого рішення за письмовою процедурою.

Міністри ЄС також визначили низку вимог, які мають бути виконані Албанією перед першим раундом переговорів, про що йдеться у резолюції Ради міністрів ЄС із загальних справ, повний текст якої оприлюднений на сайті Європейської Ради.

"Після вивчення оновленої доповіді Єврокомісії від 2 березня 2020 року щодо прогресу Республіки Північна Македонія... у реформах та у виконанні умов, одностайно визначених Радою ЄС у червні 2018 року, Рада ЄС, до подальшого затвердження членами Європейської Ради, прийняла рішення відкрити переговори про членство з Республікою Північна Македонія", - йдеться у документі.

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Таке ж формулювання ухвалений текст резолюції містить і відносно Албанії. Водночас, якщо документ рекомендує розпочати міжурядові переговори з Північною Македонією відразу після відповідного рішення Європейської Ради, то перед Албанією для початку першого раунду таких переговорів висувається цілий ряд умов, що пов’язані, головним чином, з розв'язанням проблем верховенства права.

Зокрема, Албанії пропонується завершити виборчу реформу згідно з рекомендаціями ОБСЄ/БДІПЛ, забезпечити прозорість фінансування політичних партій та виборчих кампаній, продовжити виконання судової реформи, включаючи діяльність Конституційного та Вищого судів, відповідно до міжнародних стандартів та висновками Венеціанської Комісії, а також завершити створення антикорупційного суду та спеціалізованих структур по боротьбі з організованою злочинністю.

Албанії пропонується також зміцнити співпрацю з країнами-членами у боротьбі проти корупції та організованої злочинності та виконувати план дій з виконання рекомендацій FATF (Оперативної групи з фінансових дій - Financial Action Task Force).

Ще одна умова – країна має подолати таке явище, як необґрунтовані заявки на надання притулку та забезпечити репатріацію.

Нарешті, Албанія має внести доповнення у національне законодавство про медіа відповідно до рекомендацій Венеціанської Комісії.

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Єврокомісії запропоновано надати доповідь щодо вирішення цих питань під час представлення формату майбутніх міждержавних переговорів.

Такий формат переговорів має бути прийнятий Радою ЄС після виконання вищезазначених умов, а також з урахування того, що Албанія остаточно вирішить на момент початку переговорів ключові рекомендації, зокрема, щодо незалежності судової системи, притягнення до відповідальності високопосадовців, яких викрито у корупції, вдосконалення виборчого процесу, захисту національних меншин, прийняття законів про перепис населення відповідно до вимог Ради Європи та досягнення прогресу у реєстрації власності.

Рада ЄС доручила Єврокомісії продовжувати моніторинг прогресу, досягнутого Албанією у всіх перерахованих сферах.