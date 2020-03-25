У Нідерландах кількість випадків коронавірусу зросла до 6,5 тисячі, померли 356

У Нідерландах станом на 25 березня кількість хворих на Covid-19 зросла до 6 412, з них 356 людей померло.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 80 пацієнтів померли, виявлено 852 нових хворих. Загалом 6 412 хворих і 356 померлих”, - зазначають в RIVM.

Уточнюється, що вік померлих - від 55 до 97 років.

А тим часом директор Центру контролю інфекційних захворювань Яап ван Діссел зазначив, що через карантин та запровадження додаткових заходів проти поширення коронавірусу у Нідерландах вдалося запобігти швидкому поширенню вірусу.

"Принаймні, є позитивна тенденція", - цитує посадовця NOS.

Водноас ван Діссел наголосив, що якщо люди масово ходитимуть на пляж і не будуть дотримуватися дистанції 1,5 метра одне від одного, кількість хворих дуже скоро зросте.

Натомість нідерландські авіакомпанії заявляють, що на борту літака майже не можливо дотримуватися такої дистанції. Якщо рейс не повний, пасажирів намагаються розсадити подалі один від одного, але це не гарантує потрібної відстані.

В авіакомпанії KLM запевнили, що запроваджують заходи, аби захистити людей від коронавірусу. Зокрема, аби уникнути прямого контакту з пасажирами, бортпровідники їжу не розносять - її розкладають по місцях ще до заходу пасажирів. Крім того, бортпровідники працюють у масках та рукавичках.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах запровадили додаткові заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу. Зокрема, всі заходи та зустрічі заборонені до 1 червня. Це також стосується подій, на які збирається менш як 100 осіб. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.

Якщо ж підприємства та компанії змушують людей виходити на роботу у період карантину, то штраф сягатиме 3000-4000 євро.

Прем'єр-міністр Марк Рютте заявив, що заходи довелося посилити, оскільки багато людей не дотримуються уже запроваджених обмежень, зокрема щодо дистанції 1,5 метра одне від одного.

У Нідерландах спочатку вирішили до 31 березня закрити всі музеї, було скасовано концерти, виставки, служби у церквах. Почала діяти заборона на зібрання понад 100 осіб.

Згодом було прийнято рішення закрити до 6 квітня школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби. Супермаркети працюватимуть.

Однак у гарну погоду на вулицях, парках та біля моря почало гуляти багато людей. 22 березня 2020 року мешканцям Нідерландів на мобільні телефони розіслали повідомлення про надзвичайну ситуацію, зумовлену поширенням коронавірусу. Нідерландцям нагадали, що у країні немає заборони виходити надвір, але без нагальної потреби не слід залишати помешкання. А якщо хочеться погуляти просто неба - не треба підходити до інших людей ближче, ніж на 1,5 метра.

фото: АА