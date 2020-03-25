Перші випадки коронавірусу виявили у Малі

Перші випадки коронавірусу виявлено ще в одній африканській країні - Малі.

Про це повідомляє Vanguard.

"У Малі підтвердили перші випадки коронавірусу - у двох громадян країни, які повернулися з Франції 12 та 16 березня", - йдеться у повідомленні.

Пацієнтами стали 49-річна жінка зі столиці, міста Бамако, та 62-річний чоловік, який проживає у місті Каєс.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, у світі зареєстровано 439 940 випадків зараження коронавірусом, зокрема 19 744 летальні, 111 942 особи одужали.