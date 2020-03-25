Таїланд закрив кордони через коронавірус

Уряд Таїланду у зв'язку з пандемією коронавірусу закриває кордони країни для іноземців.

Про це повідомляє Prachatai.

"Уряд Таїланду сьогодні оголосив про надзвичайний стан та активував Указ про надзвичайні ситуації 2005 року, з метою боротьби зі спалахом епідемії Covid-19 у Таїланді, закривши державні кордони та наказавши публічним закладам високого ризику закритися", - йдеться у повідомленні.

Наразі у Таїланді зафіксовано 934 випадки коронавірусу, з них 4 - летальні.

Починаючи з 26 березня в країні будуть закриті всі пункти пропуску на кордоні для іноземців. Винятком стануть лише громадяни Таїланду, дипломати та їхні родини, а також іноземці з дозволами на працю або іншими офіційними документами, що дозволяють їм працювати в країні.

Як повідомлялося, уряд Таїланду з 26 березня запроваджує надзвичайний стан в країні у зв’язку зі спалахом коронавірусу.

Станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 436 538 випадків зараження коронавірусом, з них 19 643 летальні і 111 889 осіб одужали.