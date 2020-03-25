Путін переніс референдум про своє “обнулення”

Президент РФ Володимир Путін оголосив, що всеросійське голосування щодо поправок до Конституції Росії, заплановане на 22 квітня, буде перенесено через пандемію коронавірусу.

Звернення президента РФ транслюється російськими телеканалами і в YouTube.

За словами Путіна, нову дату голосування щодо поправок до Конституції Росії буде визначено пізніше, залежно від розвитку ситуації з поширенням коронавірусу в країні. Дату голосування визначать фахівці, які оцінюватимуть ситуацію з коронавірусом і визначатимуть, коли голосування буде безпечним.

Раніше планувалося, що голосування за поправки до Конституції РФ, ініційовані Путіним, відбудеться 22 квітня, в день 150-річчя народження Володимира Леніна.

Фото: АА