У Німеччині близько 1000 хворих із коронавірусом - у реанімації
Про це сказав президент Німецького лікарняного товариства (DKG) Ґеральд Ґас, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Наразі у лікарнях знаходяться від 3 до 4 тисяч людей, інфікованих коронавірусом, з них тисяча – у реанімаціях", - сказав Ґас журналістам.
Як повідомлялося, за прогнозами експертів, найближчими днями кількість заражених у ФРН може сягнути 70 тисяч.
Наразі, за даними Інституту Роберта Коха (RKI), у країні підтверджено 31 554 випадки інфікування.
Станом на ранок середи, 25 березня, у світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання.
В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.