Спікер Кнесету Ізраїлю подав у відставку

Голова парламенту Ізраїлю Юлій Едельштейн подав заяву про відставку.

Про це повідомляється на сайті Кнесету.

"Юлій Едельштейн оголосив про свою відставку з посади спікера Кнесету на відкритті засідання парламенту у середу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Едельштейн подав у відставку на тлі рішення Верховного суду Ізраїлю провести переобрання спікера не як 25 березня.

За словами Едельштейна, постанова суду, який зобов'язує його дозволити голосування на пленарному засіданні щодо обрання нового спікера, "руйнує роботу Кнесету і підриває основи ізраїльської демократії".

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На думку Едельштейна, зважаючи на серйозність кризи через коронавірус, зараз проводити голосування було б безвідповідальним.

"У той час, коли пандемія загрожує нам ззовні, а розкол розриває нас зсередини, ... ми маємо об'єднатися", - заявив Едельштейн.

Раніше Верховний суд Ізраїлю визнав незаконним розпорядження Едельштейна закрити парламент на час епідемії коронавірусу.