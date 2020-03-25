У Британії планують відпустити частину в’язнів

Британський уряд може випустити із в’язниць частину осіб, що відбувають там покарання, у зв’язку з намаганням зменшити тиск коронавірусу на систему тюрем країни.

Про це повідомляє BBC.

«Уряд Об’єднаного Королівства розглядає можливість звільнення деяких злочинців із в'язниць в Англії та Уельсі для того, щоби зменшити тиск на пенітенціарну систему, викликаний пандемією коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Так, міністр юстиції Роберт Бакленд заявив, що вірус становить гостру загрозу у в'язницях, багато з яких переповнені. Повідомляється, зокрема, що у вівторок близько 3500 співробітників в'язниць - близько 10% від усіх співробітників - не вийшли на роботу, бо хворіли або самоізолювались.

За словами Бакленда, звільнення деяких засуджених може допомогти «полегшити тиск».

Урядовець зазначив, що декого із 9 тисяч ув'язнених, які перебувають під вартою і чекають суду, можуть випустити під заставу, якщо це буде безпечно.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції Франції найближчими днями дозволить звільнення 5000 ув’язнених, чиї терміни ув’язнення закінчуються, через загрозу поширення коронавірусу у тюрмах.

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання.