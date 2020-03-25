У Латвії, Литві та Естонії – 880 підтверджених випадків коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я Литви заявило, що на ранок середи в країні зафіксовано 255 підтверджених випадків інфікування Covid-19.

Про це інформує портал Delfi з посиланням на литовський МОЗ.

«МОЗ Литви повідомляє, що кількість підтверджених випадків коронавірусу збільшилася до 255», - повідомили у відомстві.

Також там уточнили, що на даний момент хвороба забрала життя двох людей. Одужала одна людина. 24 березня було перевірено 737 зразків. Загалом перевірений 3471 зразок.

Пізніше з'явилося повідомлення, що в Литві зафіксовано третій випадок смерті від коронавірусу. Всі вони - в Укмерзькому районі країни. Про це повідомив голова його адміністрації Дарюс Варнас: «Жителі Укмерзького району, на сьогодні у нас 11 хворих Covid-19, троє померли. Будьмо здорові". Перший з цих випадків смерті був зафіксований у п'ятницю, другий - у вівторок.

За добу в Латвії зроблено 1151 аналіз на Covid-19, позитивними виявилися 24.

Про це повідомляє в Twitter Центр профілактики і контролю захворювань.

«Лабораторні результати Національної референс-лабораторії та лабораторії Е.Гулбіса: напередодні було проведено 1151 обстеження підозрюваних на Covid-19, інфекцію підтверджено у 24 осіб. У Латвії підтверджено 221 випадок захворювання на Covid-19», - йдеться у повідомленні.

Цього тижня ЦПКЗ поступово починає тестувати не тільки жителів, які прибули з-за кордону, і контактних осіб хворих на коронавірус, а й фармацевтів, медиків, поліцейських, пожежників, працівників центрів соціального догляду, якщо у них є симптоми захворювання.

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За останню добу в Естонії виявили 35 нових випадків зараження коронавірусом, загальна кількість інфікованих досягла 404 осіб.

Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR.

«За даними на 25 березня, коронавірусну інфекцію в Естонії діагностовано у 404 осіб, за добу додалося 35 нових випадків захворювання», - йдеться в повідомленні.

За останню добу було зроблено 768 тестів на коронавірус, з початку епідемії в Естонії зроблено в цілому 4809 аналізів.

Відповідно стану на вечір 24 ​​березня в лікарнях перебували 28 осіб з Covid-19. Семеро людей перебувають у відділенні інтенсивної терапії, серед них 5 - у критичному стані. Вісім осіб було виписано з лікарень.

З 35 нових випадків зараження 11 було виявлено в Тартуському повіті, по 8 - у Хар'юському і Вируському повітах. Ще по 2 випадки зафіксували в Іда-Вірумаа, Пярнумаа і на Сааремаа, по одному - в Ляене-Віруському і Пилваському повітах, повідомив у середу естонський Департамент здоров'я.

фото: АА