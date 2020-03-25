Британський парламент можуть закрити на карантин – ЗМІ

Парламент Великої Британії можуть закрити до 21 квітня через спалах коронавірусу (Covid-19) у країні.

Про це повідомляє Daily Mail.

«Сьогодні вночі (британський – ред.) парламент може піти на канікули на тиждень раніше, ніж заплановано, і невідомо коли він знову повернеться до роботи», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, відповідна постанова була внесена до законодавчого органу і буде сьогодні проголосована.

Згідно з текстом документа, повернутися до роботи депутати планують 21 квітня.

Проте, у зв’язку з коронавірусом у країні ця дата може бути відтермінована.

Зазначається, що парламент повинен був піти на канікули до Великодня з 31 березня на три тижні.

Раніше будівлю вже закрили для відвідувачів та обмежили кількість присутніх депутатів у залі Палати громад.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок середи, 25 березня, в світі зареєстровано 422 959 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 907 летальних випадків, 109 144 людини одужали.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 25 березня в Україні 113 лабораторно підтверджених випадків Covis-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 29 нових випадків.